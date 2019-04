Un perro se volvió viral en las redes sociales con su capacidad para el baile y la atracción que generó en el público.

Un border collie se luce en el baile con su instructora y, en el video, la mujer considera que el can se mueve mejor que ella.

Como sigue el ritmo, su interacción con la mujer y las poses que realiza, el animal deslumbra y acapara la atención más allá del talento y la gracia con la que se mueve la mujer.

Miralo a continuación: