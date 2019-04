Mirtha Legrand inauguró su temporada 51 en la televisión y en su primer programa tuvo críticas al Gobierno, especialmente al hablar de la inflación.



La conductora apuntó contra el jefe de Gabinete: "Para él está todo fantástico y eso no es cierto", aseguró. Carlos Melconian, que estuvo como invitado, agregó: "Yo tampoco le creo".



"Basta con la herencia, querido, ya hace mucho de eso", arremetió la conductora. El economista, que suele ser crítico con las decisiones monetarias de Mauricio Macri, compartió la idea. "Es verdad, tenemos que mirar para adelante", dijo.

Mirtha apuntó contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña y dijo: “Esta mañana lo escuché a Marcos Peña en un programa y para él está todo fantástico, maravilloso. Eso no es cierto. Tienen que admitir y poner los puntos sobre las cosas que no han funcionado”, afirmó. Melconian, en ese contexto, reforzó la idea de la conductora: "Para ser objetivo, yo tampoco le creo a Marcos Peña, así no me dicen que estoy hablando en contra ni a favor del Gobierno".

Mirtha se quejó por los altos impuestos de la Argentina: "Yo pago tres meses de mi sueldo de impuestos. Incluso más”, admitió.

Por último se refirió a la inflación: "Mientras no se acabe con la inflación, la cosa no va a funcionar. En ese sentido, primero está Venezuela y después nosotros. La inflación te come los sueldos, te come todo”.