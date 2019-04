Sebastián Yatra dio un recital en el Luna Park y estuvo acompañado de Tini Stoessel, con quien se besó apasionadamente.

La presencia de Stoessel en el show fue de lo más esperado de una noche en la que Yatra desplegó su sensualidad y devoción por las baladas románticas. Para la velada, escogió temas de su primer disco, Mantra, colaboraciones que realizó con otros artistas y piezas de su nuevo álbum, Fantasia, que verá la luz la semana próxima.



En algunos videos que compartieron fanáticas de Tini en Twitter se puede ver como el cantante colombiano y la argentina se besan en medio del escenario luego de cantar juntos "Cristina", uno de los temas que comparten.

La última vez que Sebastián había estado en Argentina corrieron rumores acerca de que ambos pasaron una noche juntos en un departamento. Aún resta la confirmación oficial.