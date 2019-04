El equipo de rescate que trabajó este domingo en el Riachuelo retiró hace instantes en una camilla un bulto embolsado, que es el cuerpo del niño que era buscado en el Riachuelo.

El hecho ocurrió poco antes de las 03:00 de este domingo sobre la calle Pellegrini, a unos 150 metros de la llegada al puente Bosch, indicaban crónicas de distintos medios esta mañana.



El hombre, de iniciales S.E.S., conducía un Chevrolet Aveo negro, cuando en una zona de curva y contracurva perdió el control, rompió una baranda protectora y cayó al agua.



Según las primeras informaciones, el hombre salió desesperado del agua pidiendo ayuda a los gritos.

Lo atendieron policías de la Ciudad de Buenos Aires que controlaban la zona y fue entonces cuando comentó que su hijo de ocho años, de inicial M., viajaba con él en un asiento trasero.



Con el correr de las horas se sumaron socorristas y ya eran 50 efectivos de Policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, un barco de la Prefectura Naval y tres dotaciones de bomberos los componentes del equipo de personas y móviles dedicados al rastrillaje.



El hombre, que según los testigos, intentó ingresar al agua para rescatar a su hijo, debió ser internado en el Hospital Penna.