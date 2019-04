Luego de los rumores de cancelación de la serie sobre la vida de Susana Giménez, el productor Gustavo Yankelevich confirmó su realización y contó secretos de la misma.



"Por supuesto que la serie de Susana se va a hacer y el grupo de autores ya están elegidos por ella y por mí. El martes está llegando desde Australia. Este equipo lo va a encabezar una mujer, eso lo decidió Susana", explicó el productor. Y agregó: "Quedamos que el corte final lo vamos a hacer nosotros. Fundamentalmente para que Susana no vea algo en la serie con lo que no está de acuerdo".



"Al principio Susana no estaba muy abierta, me decía que sí y después que no. Ella me comparaba con la serie de Luis Miguel y me decía que en su serie había villanos y yo le empecé a nombrar gente que ella misma me había contado en su momento. Le dije: 'acá hay que contar realmente tu vida, no sólo las anécdotas que son un montón'", contó.

Además, Yankelevich contó cómo fue que Susana decidió dar el visto bueno para que llevaran su vida a la pantalla chica: "Lo que nos ayudó a nosotros es que salió la serie de Sandro y había dos capítulos con ella, también sale la de Monzón y hay tres con ella. Entonces le dije van a seguir saliendo series y van a tener tu historia. Y ahí le dije que no iba a haber historia más fiel que la que cuente ella sobre su vida. Ahí es que ella se decidió y dijo: tengo que contar mi historia".