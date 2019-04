(Arabela Carreras. Foto: NA)

Este domingo se impuso en las elecciones a Gobernador de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, por Juntos Somos Río Negro y candidata del actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que había pronosticado que la elección provincial que se llevó a cabo para elegir autoridades para los próximos cuatro años se polarizaría entre el frente que encabeza, Juntos Somos Río Negro, con Arabela Carreras como candidata y el Frente para la Victoria, con Martin Soria. Como ocurrió en Neuquén, la candidata de Cambiemos, en este caso Lorena Matzen, no es favorito.

Con 49,24% de las mesas escrutadas, CARRERAS (Juntos Somos Río Negro) se imponía con 53,30%; SORIA (Frente para la Victoria) obtenía 34,48% y MATZEN (Cambiemos) llegaba apenas a 5,54%. (Datos oficiales de las 21:50 hs.).

La candidata de la coalición de Cambiemos reconoció la derrota apenas lanzados los primeros resultados.

Desde las 18, se abrieron las 1645 urnas ubicadas en las más de 270 escuelas habilitadas para la votación. Los primeros resultados comenzaron a difundirse desde las 20:00 horas.

“Habrá un voto útil. La gente tiene mucho miedo a las propuestas del peronismo. La polarización que existe tiene que ver con las virtudes nuestras y por cuidar a la provincia de algo que no sabemos qué es, pero que tenemos sospechas de que puede ser muy feo”, enfatizó Weretilneck en aparente alusión a lo que representa el Frente para la Victoria y su candidato, Martín Soria.

La fórmula del gobernante frente Juntos Somos Río Negro está integrada por Carreras, actual ministra de Turismo de la provincia, y Alejandro Palmieri.



La funcionaria había sido designada como candidata a vicegobernadora de Weretilneck hasta que la Corte Suprema le impidió al mandatario presentarse para su re-reelección.



Como principal candidato opositor está el intendente de General Roca e hijo del ex gobernador Carlos Soria, por el Frente para la Victoria: su compañera de fórmula es la senadora nacional del GEN Magdalena Odarda.



En tanto, la boleta Cambiemos tiene a la dupla integrada por la radical Lorena Matzen y la dirigente del PRO Flavia Boschi, que las encuestas previas a los comicios los colocaban en un tercer puesto.

Para esta elección hubo un total de 545.695 habilitadas para votar con un total de 1649 mesas distribuidas en todo el territorio rionegrino.