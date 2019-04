Jimena Barón, bajo el nombre de J mena, se unió con Miss Bolivia y lanzaron su primer tema juntas. Se trata de "Se quema", una gran canción con fuerte contenido social y señales varias al movimiento feminista.

Como era previsible, e poco tiempo el video clip se viralizó y consiguió miles y miles de reproducciones en Instagram.

"Me cansé de que te metas, que me digas que esté quieta, que sea fina y discreta, que te asustes si muestro las tetas", empieza la canción.

Luego se escucha en el estribillo: "Se quema, se quema y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamo' a dar, candela, candela y ya no nos van a poder callar. Se quema se quema y mientras se quema me pongo a menear".

En muchos pasajes del video se hace alusión a temas sensibles para la sociedad que afectan a las mujeres. Por caso, en el clip se ve a una mujer amamantando a la que luego un hombre tapa para que no muestre sus pechos.

También participa Maca Sánchez y un grupo de chicas jugando a la pelota, luego de que la AFA oficializara la profesionalización del futbol femenino.

Jimena, una vez más, supo como llamar la atención en las redes comprometiéndose, como siempre.