Racing, campeón de la Superliga del fútbol argentino, cerró su participación en el certamen y lo hizo a pura fiesta. Jugó contra Defensa y Justicia, en Avellaneda, en un partido correspondiente a la vigésima quinta y última fecha. El partido se disputó en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Nicolás Lamolina.

El primer tiempo fue parejo, como casi todo el encuentro. Recién a los 8 minutos de la segunda etapa, Racing llegó al gol a través de Cristaldo para el 1-0 parcial en el Cilindro y poco después hizo lo propio Matías Rojas, para la visita, clavando el 1-1.

El resultado, fue definitivo y sólo sirvió para la estadística.

Minutos antes del pitazo inicial los planteles se hicieron mutuamente el llamado "pasillo del campeón" para felicitarse por el título y el segundo lugar obtenido en la temporada.

Esta es la tabla de posiciones de la Superliga: