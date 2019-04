Una brutal pelea callejera se registró en las últimas horas tras una discusión de tránsito entre un automovilista y un taxista, a quien le suspendieron la licencia de conducir y al que podrían detener este lunes.





El hecho se produjo el viernes a las 11:00 en la calle La Pampa al 4800 en Villa Urquiza, cuando ambas personas mantuvieron un cruce verbal por un roce entre los vehículos.





Unos metros más adelante frenaron ambos rodados y el taxista, identificado como Claudio Daniel Rimolo, quien iba con una mujer y un bebé que serían su pareja e hijo, se bajó del automóvil, un Volkswagen Voyage, enojado por una supuesta mala maniobra de la otra persona, y comenzó a romperle a golpes el vidrio del vehículo.





Posteriormente, Rimolo se subió al taxi y el otro conductor, identificado como Fabio Rojas, le pegó a la luneta del transporte público a trompadas.





Fue así que el taxista, que había regresado a su auto, tuvo otro ataque de ira y dio marcha atrás, como si tratara de atropellarlo, y volvió a bajarse para tomarse a golpe de puños hasta que algunas personas que pasaban por el lugar los separaron.

Todas estas acciones fueron filmadas por un vecino que registró esta violencia callejera y que se viralizó en las redes sociales durante el fin de semana.



Parecía que todo se había calmado, Rojas se estaba por subir a su rodado, un Chevrolet Corsa, Rimolo al suyo, al igual que su mujer y su hijo, quienes regresaron a la parte trasera, pero el taxista dio marcha atrás a toda velocidad, chocó al otro auto y se dio a la fuga.





Enseguida llegó el personal de la comisaría 12C de la Policía de la Ciudad y Rojas decidió radicar la denuncia.





A partir de que se le tomó la patente y el número de taxi, se identificó a la propietaria, quien se presentó en la misma seccional y explicó que Rimolo es uno de los cuatro empleados que maneja ese taxi, vive en Villa Soldati y lo ve una vez por semana cuando entrega el pago del alquiler del automóvil.





Con esos datos, la Secretaría de Transporte ordenó de inmediato la suspensión preventiva de la licencia del conductor.





La causa fue caratulada como "lesiones y daños" y está a cargo de Romina Monteleone, de la Fiscalía Criminal y Correccional número 37, quien evalúa la detención de Rimolo.





Por otra parte, Rojas dio este domingo de cómo fue el incidente callejero que terminó en agresión y pelea en Villa Urquiza.





"El taxista me cerró muy mal en una esquina con todo el tránsito atrás. Le tocaban la bocina. Y ahí lo insulté hasta que él paró y no dejó pasar a nadie. Estaba muy loco", relató sobre la conducta de Rimolo en declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN).





El hombre agregó que el taxista se bajó y le pegó un puñetazo al parabrisas de su auto del lado del acompañante, donde estaba su hijo de 23 años.





"Le dio un golpe y quedó astillado. Después paramos en una esquina y el hombre se subió al capot de mi auto y clavó el talón en el vidrio. Ahí me lo terminó de estropear", recordó el conductor.





Rojas confirmó que la mujer y el pequeño eran "la esposa y el bebé del taxista" y remarcn que "fue una locura porque subió al hijo a su auto" para chocarlo.





"Pienso que me vio pasar por el espejo retrovisor e intentó matarme. No me atropelló por un segundo", señaló Rojas.