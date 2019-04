Sebastián Carrizo salió de trabajar el sábado a la madrugada junto con su novia en su moto, pero en el camino fueron atropellados al llegar al cruce de las calles Juan Domingo Perón y José Altube, en la localidad bonaerense de José C. Paz.

El joven, recolector de residuos, murió después de agonizar durante más de un día; su su pareja quedó internada en grave estado en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias doctor Federico Abete, de Pablo Nogués. El conductor solo estuvo media hora detenido por el hecho y termino burlándose del hecho en redes sociales.



Testigos explicaron que el acusado, Nicolás Fabián Córdoba, estaba corriendo una picada y conducía a altísima velocidad y en contramano cuando se cruzó con la pareja. El impacto fue tan fuerte que Carrizo salió despedido de la moto y cayó en la vereda golpeándose la cabeza.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

"Otra vez en la comisaría", compartió en Instagram. Luego de recuperar su libertad desapareció y se encuentra prófugo.



"Se burló de todos, no le importó nada. Encima, lo liberaron a la media hora y no sabemos dónde está. Es todo una vergüenza, acá hay una familia destrozada", dijo la familia de Carrizo a los medios.