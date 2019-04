Miles de hinchas de Racing colmaron el estadio Presidente Perón de Avellaneda para festejar el título de la Superliga, en un evento que incluyó un show de luces, música y la presencia de viejas glorias de la institución de Avellaneda.

Los festejos comenzaron apenas consumado el empate frente a Defensa y Justicia, cuando los integrantes del plantel campeón recibieron las medallas de premiación y dieron la vuelta olímpica, ataviados con gorros y paraguas con los colores celeste y blanco, muchos de ellos acompañados por sus hijos y familiares.





Los futbolistas campeones lucieron una camiseta con el "18" en sus espaldas, el número de títulos logrados por la "Academia" entre la etapa amateur y la profesional.

Cuando la voz del estadio nombró a cada uno de los jugadores, el nombre Ricardo Centurión generó una ola de silbidos que no pasaron desapercibidos.

El jugador compartió el mensaje de apoyo que le mandó un fanático de la Academia decía “Yo no te chiflo. Yo te digo 'gracias Centu, te quiero mucho'. Y no estoy completo por este campeonato porque no te vi a vos festejando pero me quedo tranquilo que por dentro sabés que sos un genio. Rompela”. A su vez, Ricardo le agregó una frase: "No todos pero el 90% me quiere". Sin embargo, minutos después de compartir ese mensaje como historia en esa red social, el futbolista eliminó la publicación.