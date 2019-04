Benjamín Vicuña fue invitado junto a China Suárez a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y habló de la realidad socioeconómica del país.

Vicuña dijo: “Lo que más me entristece de Argentina hoy es que esa tristeza y malhumor social se están instalando en la calle. Porque cuando no llegás a fin de mes se transforma en un malestar importante. Y también hay escepticismo...Esto lo digo mirando desde afuera con todo el amor que siento por Argentina. Porque esta es mi casa y tengo mis hijos argentinos. Que teniendo el potencial humano y creativo, que estén con una sensación de no creer y falta de fe…”.

“Yo sé que puede parecer un poco inocente mi comentario, pero hay que volver a creer. Hasta el último día hay que creer. La cantidad de gente que me dice ‘me quiero ir’’. Hay una fuga de talento...”, completó el novio de la China Suárez.