Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, dijo que "el deterioro de la figura de Mauricio Macri es muy fuerte" y que eso "disminuyen sus chances de ser reelecto".

En plena carrera por las elecciones 2019 y en medio de los reiterados reclamos de un sector de la UCR por lograr mayor influencia dentro del Gobierno, el dirigente radical reiteró que en su propio espacio político "hay un clima de muchísima decepción".

"No me arrepiento de haber hecho la alianza con Cambiemos. Fue un enorme servicio de parte del radicalismo, pero a partir de allí nuestra idea fue que se conformara una verdadera coalición y no un instrumento electoral", destacó Federico Storani.

En el mismo sentido destacó que le "resulta atractiva la propuesta" del economista Roberto Lavagna, posible candidato a presidente, ya que "plantea una unidad nacional y superar la polarización".

Tal como lo había hecho en otras oportunidades, Storani cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri cuando manifestó que "en muchas decisiones trascendentales el radicalismo no fue consultado, sino sólo comunicado".

También, el vicepresidente tercero de la UCR manifestó que aguarda que se lleve a cabo la Convención Nacional del partido, aunque aclaró que "todavía no tiene fecha ni lugar".

"Ante cada elección que hacerse un análisis y ver qué camino seguir. La Convención tiene que hacerse para debatir qué balance se hace después de cuatro años", dijo.

Finalmente, Storani expresó que le "gusta mucho" la figura del líder de Evolución, Martín Lousteau, uno de los radicales que pide una interna presidencial dentro de Cambiemos.

"Por sus definiciones y sus propuesta en materia económica, es una alternativa extremadamente competitiva en Capital Federal", culminó diciendo el dirigente de la UCR.