Miles de hinchas de Racing colmaron esta el estadio Presidente Perón de Avellaneda para festejar el título de la Superliga, en un evento que incluyó un show de luces, música y la presencia de viejas glorias de la institución de Avellaneda.





Los festejos comenzaron apenas consumado el empate frente a Defensa y Justicia, cuando los integrantes del plantel campeón recibieron las medallas de premiación y dieron la vuelta olímpica, ataviados con gorros y paraguas con los colores celeste y blanco, muchos de ellos acompañados por sus hijos y familiares.





Los futbolistas campeones lucieron una camiseta con el "18" en sus espaldas, el número de títulos logrados por la "Academia" entre la etapa amateur y la profesional.

Poco después, se apagaron las luces del estadio y se prendieron otras, de colores, montadas especialmente para la ocasión, mientras las tribunas eran iluminadas con los colores del club.





Mientras, sonaba de fondo la música de la banda británica Queen, primero "We will rock you" y luego el clásico "We are the champions", convertido ya en un clásico mundial de los equipos campeones.





En tanto, en el medio de la cancha fue montado un escenario, donde el periodista Leandro "Chino" Leunis fue el encargado de conducir el evento.





Micrófono en mano, Leunis invitó a subir a históricos de Racing que alguna vez fueron campeones, como Juan Carlos Cárdenas, Juan Carlos Rulli, Humberto Maschio, Rubén Paz, Gustavo Costas y Claudio Ubeda.





También convocó a Diego Milito, campeón como jugador en 2001 y en 2014 y ahora en su rol de mánager, siendo uno de los más ovacionados por los simpatizantes racinguistas.

Acto seguido, fue el turno del técnico campeón, Eduardo Coudet, a quien los hinchas le pidieron su continuidad, pero evitó confirmarla, entre sonrisas.





"Es algo que vamos a hablar en estos días", deslizó "Chacho", cuyo contrato vence en junio, a ser consultado por Leunis sobre su futuro.





Pasó el técnico y empezaron a desfilar los jugadores, uno por uno, para recibir el cariño y el reconocimiento de los hinchas.





Algunos de los futbolistas, como el defensor Leonardo Sigali, aprovecharon el micrófono para recordar al clásico rival, Independiente, al que Racing venció a domicilio en la fecha 20, en un partido clave para encaminarse al título.





Pero no todo fueron elogios y alegría, ya que cuando Leunis mencionó a Gustavo Bou, emigrado a México, y a Ricardo Centurión como parte del título, hubo aplausos para el primero, pero silbidos para "Ricky", quien fue apartado del plantel por problemas disciplinarios.





En un movimiento tan calculado como esperado, fue dejado para lo último el experimentado capitán y goleador Lisandro López, presentado como "el ejemplo para los chicos, el más querido por todos".





Abrazado por sus compañeros y en medio de una fuerte ovación, "Licha" López se saludó con el presidente del club, Víctor Blanco, y luego tomó el micrófono.





"No tengo palabras y si las tuviese no haría justicia a este sentimiento de felicidad que tengo. Quiero decirle a todo el mundo racinguista que disfrute, porque todo esto es para ustedes", dijo, emocionado López.





El último mensaje fue brindado por Blanco, que como presidente de la "Academia" logró su segundo título, luego del campeonato de 2014.





"Siento una felicidad muy grande. Esto es un sueño, Racing sueña y por suerte se nos están empezando a cumplir los sueños, esperamos para el 2020 algo todavía mejor", fue su breve discurso.





Pasados los futbolistas, el técnico y el presidente, llegó el momento del show musical, a cargo de Rubén Castiñeiras, el "Pepo", reconocido hincha de Racing, junto a su banda.

