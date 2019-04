La definición de los descensos en la Superliga sigue dando que hablar y las últimas horas corrió un rumor muy fuerte sobre que Patronato habría incluido a un futbolista suspendido. En caso de comprobarse, perdería los puntos obtenidos en el triunfo 2-1 ante Argentinos y, de esa manera, le correspondería el descenso a la segunda categoría.

El futbolista apuntado era Santiago Briñone, quien acarrearía una suspensión. San Martín de San Juan y Tigre, dos de los equipos que descendieron a partir de la victoria del "Patrón", realizarían mañana un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

El propio jugador salió a desmentir cualquier suspensión: “No sé por qué dicen esas boludeces”, dijo en la intimidad. Se llegó a comentar que arrastraba una suspensión de un partido de Reserva, el 8 de marzo contra Belgrano.

Dirigentes del equipo sanjuanino y del de Victoria aseguraron desconocer absolutamente la situación. Otro tanto ocurrió en Patronato, donde manifestaron su completa sorpresa y remarcaron que Briñone estaba habilitado para jugar.

Por su parte, Pablo Slavutsqui, vicepresidente del club sanjuanino, fue contundente en declaraciones al diario Tiempo, de la provincia cuyana: "Lo chequeamos y no es cierto. Solo fueron rumores. Patronato no incluyó mal a ningún jugador. Se hablaba de que era Santiago Briñone, un juvenil del club de ellos, pero no fue mal incluido". Aunque también aseveró: "Estamos viendo si es cierto que está mal incluido un jugador".

Los boletines oficiales de AFA no registran suspensión alguna para Briñone, quien apenas tenía una amonestación en el campeonato y, anteriormente, una expulsión en Reserva contra Tigre, por la que ya había purgado suspensión.

La Superliga confirmó que todavía no recibió ninguna presentación en ese sentido. Así, el rumor que generó alboroto en el fútbol argentino empezó a diluirse.