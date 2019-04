El engaño de Marley: pánico de Susana Giménez en la cima de un puente

Marley regresó a la pantalla chica y lo hizo una vez más con su clásico programa "Por el mundo".

Para el debut, eligió a la ciudad australiana Sidney como primer destino y, como no podía ser de otra manera,lo hizo con su hijo Mirko y Susana Giménez, que se ha convertido casi en un talismán de la suerte para el ciclo.

Juntos mostraron algunos de sus sitios turísticos más increíbles y paisajes impresionantes; pero eso no fue lo único que hicieron; ya que también subieron hasta la cima del puente de la Bahía de Sidney, que conecta el centro financiero de la ciudad con la costa norte.

Es una increíble construcción de 1149 metros de extensión, con el arco más alto del mundo, de 134 metros de alto. Se empezó a edificar en 1924 y en 1932 fue abierto al público.

Susana se esforzó mucho y finalmente cumplió: llegó hasta la cima del puente.

Claro que no fue sencillo convencerla para que lo hiciera: "¡Las cosas que me hicieron hacer! Decí que tengo buen humor… Yo había dicho en un principio que no podía viajar porque tengo la rótula mal. Pero me dijeron 'es una pavada, vamos a hacer algo sencillo'", dijo la diva.

(Video: Telefe)

Marley agregó: "Subimos ese puente que está allá arriba. La atamos a Susana y la hicimos subir". Entre risas, la diva indicó: "Son más de 1400 escalones. ¡Lo peor es que no me dolió la rodilla! Me mintieron: me dijeron que había un ascensor y que si me cansaba llamábamos al ascensor y listo. Nunca existió ese ascensor…"

Posteriormente llegó la hora de mostrar el video de la "epopeya". Marley fue el primero en cambiarse y vestirse con todos los elementos de seguridad solicitados, mientras que Susana hizo todo lo posible para zafar del momento.

"Yo no estoy lista nada. ¡Están locos! No los entiendo. Me llaman y les digo que no puedo porque tengo la pierna mal. Me dijeron 'es una pavada'. Ahora me quieren subir al punto más alto de la Tierra ¡y caminando!", decía Susana.

Finalmente, como en su carrera artística, "Su" llegó a lo más alto.