Social Media Day, el evento sobre redes sociales y comunicación digital más importante de la Argentina, llega en su décima edición a la Ciudad de Buenos Aires. Será el 11 de junio en La Usina del Arte: Agustín R. Caffarena 1, La Boca.

Esta nueva edición sumará temáticas que son tendencia en la Argentina y en todo el mundo y contará con la presencia de representantes de grandes empresas y medios como Google, LinkedIn y Mitre, entre otros. Habrá charlas vinculadas a las nuevas oportunidades de la industria digital, publicidad en Facebook e Instagram, Storytelling, big data, estrategia y creatividad en contenidos, ecosistema digital en campañas electorales, panel de medios e influencers, entre otros temas, de la mano de especialistas tecnológicos del ecosistema digital.

El evento, cuenta con el apoyo de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Usina del Arte, Universidad UCA y Mitre, entre otros.

Quienes deseen participar pueden adquirir de manera anticipada sus entradas en www.smday.com.ar/buenosaires a precio promocional: un 30% off hasta el 25 de mayo.

Social Media Day Buenos Aires es organizado a nivel nacional por la productora Digital Interactivo www.digitalinteractivo.com. DIARIO 26 estará presente en este evento imperdible.

Para esta nueva edición el evento, sumará temáticas destacadas en Argentina y en todo el mundo; Tendencias, Creatividad y Contenidos, Inteligencia de datos – Big data, Content Marketing, e-commerce + social media , influencers, casos, panel de medios y lo último en herramientas digitales de la mano de profesionales del ecosistema.

“El ingenioso Hidalgo Don Quijote y los social media” – Federico Rey Lennon. Más allá de la mirada del marketing, de la comunicación institucional y periodística, con la figura mítica de Don Quijote proponemos una mirada omnicomprensiva, holistica, de la sociedad actual y de su relación con la comunicación digital, particularmente, con los social media.

“Tips y herramientas para `rockear´ en Linkedin y destacarse en la plataforma” – Natalia Fabeni. En su rol de editora de noticias se encarga de generar y compartir información relevante para los usuarios y promover el contenido de calidad en la red. Secretos para optimizar el uso de la plataforma que conecta a profesionales de todo el mundo y hacerlos más productivos y exitosos.

“Evolución, mas que una radio” – Rubén Corda y Mercedes Alegre

“El poder de la comunicación audiovisual en un mundo cada vez más Mobile y Skippeable” – Manuel Argentato. Cómo aprovechar el poder de la comunicación audiovisual y usar la estrategia correcta junto a la creatividad y los diferentes formatos de YouTube.

“Como hacer que los millennials presten atención: cinco claves para una estrategia de video exitosa en plataformas sociales” – Alejandro López Miranda. A partir del caso de éxito de TKM se presentan ejemplos de las mejores prácticas para generar contenidos que empaticen con audiencias jóvenes, en un ecosistema de plataformas. Método de cinco pasos que cualquier medio/marca puede seguir para ser relevante en 2019 para los millennials y centennials. Géneros, formatos, lenguaje, storytelling, innovación, modelos de producción y de negocio.

“Ecosistemas digitales en campañas políticas” – Mariano Ardito.

“Herramientas para profesionalizar un negocio digital” – Esteban Cervi. En un mundo cada vez más competitivo, es fundamental conocer las herramientas idóneas y cómo utilizarlas para lograr la tracción requerida y que un negocio digital funcione. El paso a paso de un kit de herramientas digitales que todas las empresas deberían tener implementadas para iniciar o profesionalizar su estrategia digital.

“Más Social, menos Media” – Juan Gussalli y Leandro Crocce. Los directores creativos de la agencia HOY nos cuentan de qué manera una red social puede transformarse en una herramienta de cambio social a partir de “Perfiles de Inclusión”, una iniciativa centrada en personas, no en usuarios.

Panel de Medios: “Cómo los medios digitales trabajan en Campañas electorales y cómo manejan el tema de la desinformación y Fake News”.

DISERTANTES:

Juan Gussalli

Trabaja hace más de una década en el mercado publicitario. Actualmente, junto a Leonardo Crocce, es Director Creativo de HOY, la agencia creativa del Grupo HAVAS, donde trabaja en la creación y supervisación de campañas off y online para diversos clientes. A lo largo de su carrera como dupla ha trabajado para diversas marcas como Coca-Cola, Citroën, Grupo Peña Flor, LG, L’Óreal, Clorox y Starbucks entre otras.

Leonardo Crocce

Tiene más de 13 años de experiencia en el mercado publicitario. Actualmente, junto a Juan Gussalli, es Director Creativo de HOY, la agencia creativa del Grupo HAVAS, donde trabaja en la creación y supervisación de campañas off y online para diversos clientes. A lo largo de su carrera como dupla ha trabajado para diversas marcas como Coca-Cola, Citroën, Grupo Peña Flor, LG, L’Óreal, Clorox y Starbucks entre otras.

Esteban Cervi

Emprendedor digital. Fundó Neolo en el 2003, una empresa con equipo 100% remoto que brinda dominios y web hosting a más de 10.000 emprendedores, profesionales y empresas de 50 países. Es licenciado en Psicología y su especialidad es el marketing digital con foco en SEO, disciplina que desarrolla como consultor independiente. Además, lleva adelante Pulsión Digital, un podcast con entrevistas educativas a profesionales del mundo digital.



Alejandro López Miranda

Productor multimedia. Licenciado en Comunicación Digital de la Universidad Católica Argentina. Trabajó como productor durante muchos años para Canal 13, Canal 9 y Televisión Pública. Desarrolló estrategias de comunicación digital para medios y marcas. Fue consultor para agencias como Grey y Webar Interactive.

Actualmente es Gerente de Contenidos Audiovisuales en Grupo Vi-Da de TKM, la plataforma digital de entretenimiento para millennials más importante de la región. Lideró la transformación del medio en un espacio de innovación y experimentación que logró cautivar a audiencias jóvenes.

Recientemente fue beneficiario de los fondos de innovación de Google y Facebook para desarrollar contenidos de noticias, con los que logró crear un caso de éxito que es estudiado como ejemplo de innovación a nivel local.

Tomás Balmaceda

@CapitanIntriga

Es doctor en Filosofía (UBA) y docente universitario. Trabaja como periodista vinculado a la tecnología y la cultura pop en medios como Clarín, La Nación y Revista Noticias desde hace más de una década. Escribió los libros “Quién es la chica: Las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino” (Random House 2014) y “Los 90. La década que amamos odiar” (Ediciones B, 2017)

Federico Rey Lennon

Doctor en Comunicación Pública Cum Laude por la Universidad de Navarra-Pamplona (España) y Licenciado en Publicidad por la Universidad del Salvador-Buenos Aires con diploma de honor. Actualmente es docente e investigador en la Universidad Nacional de La Matanza; en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Escuela de Negocios José Giai de Córdoba (UES21).

Es uno de los referentes en Latinoamérica en estudios sobre la función de agenda de los medios de comunicación y participó en proyectos sobre esta temática junto al Dr. Maxwell McCombs. Profesionalmente asesora a empresas de primera línea, ONGs y políticos como consultor en comunicación estratégica y gestión de crisis, con especial énfasis en los medios sociales digitales, a través de su consultora: Rey Lennon, Cavatorta & Asociados. Asimismo, fue Director Asociado en Newlink Communications, consultora con sede en Miami; Director General de e.life Argentina especializada en investigación y monitoreo de la Web 2.0 y Director Asociado en Lavore & Asoc.

Natalia Fabeni

Linkedin

Desde hace más de diez años trabaja como periodista y editora en medios de Argentina, Brasil y Alemania. Es una persona apasionada por las noticias, los idiomas, los nuevos desafíos y todos los días trata de aprender algo nuevo. Hoy, como editora de noticias en LinkedIn, escribe, cultiva y hace curaduría de contenido para llevarle a los profesionales de América Latina las noticias y puntos de vista que necesitan conocer para estar informados y poder desarrollarse de forma exitosa en sus carreras. Su objetivo es hacer que LinkedIn sea el mejor lugar para que los profesionales de la región compartan contenidos, conocimientos y empiecen conversaciones de calidad en América Latina.





Manuel Argentato

Google

Manuel Argentato, apasionado del marketing online, especialista dentro de Google en Audiencias y con un gran fanatismo por la psicología y el estudio de las personas.





Rubén Corda

Rubén Corda es Gerente General de Radio Mitre, y este año está festejando sus 30 años en la

compañía. Ingresó como Jefe de Planeamiento y Control de Gestión y a los pocos años

fue promocionado a Gerente de Administración y Finanzas. A principios de los 2000

asumió como Gerente Comercial, manteniendo la supervisión de Administración y

Finanzas y el Departamento Legal. Finalmente, en el 2008 asumió el cargo actual.

Rubén es Contador, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Además, cuenta con un Master en Marketing de la Universidad de El Salvador. Ha

realizado cursos de especialización en gestión de empresas, Broadcast y marketing.

También participa regularmente en convenciones y seminarios internacionales, tales

como NAB (National Association of Broadcasters), INMA (International News Media

Association), WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers),

MWC (Mobile World Congress), Radio Show, IBC (International Broadcasting

Convention).

Mercedes Alegre

Jefa de Inteligencia Comercial y Ventas Digitales

Desde hace más 11 años Mercedes forma parte de Radio Mitre y hoy se desempeña como responsable de la gestión, desarrollo y planeamiento de objetivos del Business Intelligence de todas las marcas que integran la radio en sus múltiples plataformas.

Anteriormente se desempeñó en el departamento de Planeamiento estratégico y Control de gestión. Actualmente se encuentra cursando una Diplomatura en Marketing digital en la Universidad Siglo 21.

Mariano Ardito

ViewPoints

Es especialista en marketing on-line con 17 años de experiencia en el rubro publicitario. En 2003 fundó la empresa a+positivo, referente en rubro de Marketing y Publicidad en el interior del país. Y en 2012 decidió emprender un nuevo proyecto, ViewPoints, que brinda servicios de marketing digital a empresa de nivel internacional. Ganador de 3 premios FWA. Google Parthner Premier. Ganador Primer Premio Best Web Gallery.