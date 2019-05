Un artefacto que simulaba ser un explosivo fue hallado a metros de la casa del hijo del fiscal que actúa en la causa de los cuadernos de las coimas, Carlos Strornelli, en el barrio porteño de Palermo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que fue "un mensaje mafioso" contra el funcionario judicial.



La Policía de la Ciudad llegó hasta el lugar, sobre la calle Castex, luego de recibir una advertencia telefónica al 911, pasadas las 19:00.



Hallaron allí tres tubos rojos encintados, unidos por cables conectados a un reloj y la zona estuvo perimetrada hasta que la Brigada Antibombas corroboró que el elemento no era un explosivo.

La Policía de la Ciudad finalmente anunció que se trató sólo de "tubos plásticos unidos con cables", y aseguró que por la falsa amenaza se abrió una "causa por intimidación pública".



Por su parte, la ministra Bullrich, en declaraciones al canal Amércia, dijo que el fiscal "está preocupado" y señaló que lo que ocurrió "es un mensaje mafioso y amenazante hacia Stornelli", quien actúa en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno sobre las presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

En noviembre pasado, un paquete sospechoso había sido encontrado y detonado en la zona del barrio de Belgrano, frente al domicilio del juez federal Claudio Bonadio, mientras que el joven que arrojó ese artefacto fue detenido cuando escapaba corriendo del lugar