Al menos once personas fueron asesinadas este domingo a balazos en un bar de Belém (norte de Brasil) por desconocidos que se dieron a la fuga, informó la Secretaría de Seguridad Pública (Segup) del estado de Pará.



Las autoridades no informaron inmediatamente la motivación del crimen. "Estamos investigando", dijo por teléfono a la AFP una portavoz de la Segup, que convocó una conferencia de prensa para dar más detalles de la acción.



De acuerdo con el portal de noticias G1, que cita fuentes policiales, un hombre resultó herido y está bajo custodia policial.



Entre los muertos hay seis mujeres y cinco hombres, precisa ese reporte.

La matanza habría sido cometida por siete hombres que llegaron armados a bordo de una moto y tres automóviles, efectuaron los disparos y lograron huir, según G1.



El bar donde ocurrió la matanza está ubicado en el barrio Guamá, uno de los vecindarios de Belém que en marzo recibió el refuerzo de agentes federales para contener la criminalidad.