Un auxiliar de pista perdió la vida producto de un accidente en plena competición. El hombre se bajó de la camioneta oficial para socorrer a un vehículo fuera de la pista pero fue impactado por un auto de la competencia que había perdido el control (el de Mauricio Giovanetti) y giraba a unos 180 kilómetros por hora. IMÁGENES SENSIBLES.

El auxiliar de pista salió volando por los aires, y se confirmó su fallecimiento.

El auto de Leandro Olmos había quedado en el césped, a un costado de la pista, y la unidad de rescate fue por ese coche. La competencia siguió su curso, y el Chevrolet de Mauricio Giovanetti, de la Clase A, perdió el control y chocó contra los dos vehículos.

Autoridades de la carrera afirmaron que “fue un error humano del deportivo a cargo de la pista. Para que la camioneta de rescate entre a esa zona debía estar la carrera neutralizada”.

En dicho curvón, los autos giran a 180km/h aproximadamente.