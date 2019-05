Con nuevo amor y en el jurado del Bailando 2019, la conductora y modelo, Pampita, subió una foto a Instagram que impactó a sus seguidores.

La conductora reposteo en su cuenta personal de Instagram una imagen de del año pasado que formaba parte de la exposición “Rocca en La Usina – Retrato Argentino”.

Sobre las críticas, Pampita afirma: “Nunca me sentí víctima, en nada. Desde ya, estuve, y estoy, bajo el escrutinio público porque trabajo en esto desde hace muchos años. De chica, me costó un poco manejarlo, pero después siempre me sentí libre con mi vida para hacer las cosas que yo sentía y guiarme por mi intuición. Nunca me guié por el qué dirán”.



Cuando a la conductora le preguntaron por su relación amorosa no dudo en responder: “Estoy cuidando mucho la privacidad de mi pareja tratando de no dar detalles de la relación. Voy a tratar de manejarme así el mayor tiempo posible."

Pampita pasa un gran momento profesional y personal, rumores de que ya convive con su flamante novio, Mariano Balcarce, han surgido durante las semanas aunque no lo confirmó. La conductora vive un intenso año siendo jurado del Bailando y conduciendo "Pampita Online".