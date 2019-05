Diego Armando Maradona se desempeña en México como director técnico de Dorados de Sinaloa, cargo que ya lleva ocupando por dos años y en donde quedó a un paso del campeonato.

Aunque todavía no está segura la continuidad del ‘Pelusa’ al frente del Gran Pez, la directiva del equipo sinaloense confía en que se quedará con el proyecto por lo menos una temporada más. Sin embargo, Maradona también ha sido claro y tiene claras cuáles son sus condiciones para seguir con el club.

“Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos”, confesó el "Diez" en una nota.

“Si me dicen que no continúo, tan amigos como siempre. Me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo” sentenció.

El director deportivo de los sinaloenses, Juan Pablo Santiago, Maradona está muy comprometido y quiere quedarse en Culiacán.

“No se ha ido de vacaciones, está en Culiacán, está viniendo al estadio. Nosotros estamos muy contentos de que él quiera permanecer con nosotros y valoramos mucho eso. Trataremos de estar en la mejor disposición para el armado del equipo de acuerdo con lo que Diego pida", manifestó.