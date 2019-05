Un patovica de un boliche de la localidad bonaerense de General Madariaga arrojó por la escalera a una chica, quien sufrió fractura expuesta en una pierna a raíz del golpe sufrido en la caída. IMÁGENES SENSIBLES.



En el hecho, cuyas imágenes fueron captadas por otros asistentes al boliche y rápidamente viralizadas, ocurrió en el local Sabino, ubicado sobre la calle Pellegrini.

"¿Alguien más quiere?", se lo escucha decir al seguridad, vestido totalmente de negro, en la grabación que se viralizó en las últimas horas.

Todo empezó con una discusión entre el acusado y un joven en el descanso de la escalera. En el video se puede observar como otro grupo se acerca a ellos y el patovica le da un golpe en la cara a uno de los chicos.

La chica defiende al agredido y ahí recibe un empujón que la arroja escaleras abajo. La joven no puede levantarse por una fractura expuesta en la pierna izquierda, fue auxiliada por otros asistentes al boliche mientras de fondo se escuchan las provocaciones del hombre de seguridad.

La mujer agredida hizo la denuncia en la comisaría de Madariaga por lo que se inició una investigación por “lesiones graves”. El patovica quedó imputado.