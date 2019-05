Un fuerte sismo sacudió San Juan en la mañana de este lunes. Sucedió a las 08.18 y tuvo como epicentro la zona de Barreal. El dato preliminar, sin revisión aún del sismógrafo por parte de los profesionales, fue de 5.8 de magnitud y de V en Intensidad de Mercalli Modificada.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico se originó en San Juan y fue de 5.8 en la escala de Richter.

El epicentro fue en Calingasta, precisamente a 162 km al Oeste de San Juan; 203 km al Noroeste de Mendoza; y 73 km al Oeste de Barreal.



Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Inpres, el movimiento tuvo un epicentro a 73 kilómetros al oeste de Barreal, a 162 kilómetros al oeste de San Juan y a 203 kilómetros al noroeste de Mendoza.



La profundidad registrada alcanzó los 153 kilómetros, pero pese a esto se sintió con claridad en la provincia, generando la evacuación de edificios.