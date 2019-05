Tras varios meses de rumores y elucubraciones, la ex presidenta Cristina Kirchner finalmente confirmó que se postulará en las próximas elecciones, aunque lo hará como precandidata a vicepresidenta del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, en una movida que sacudió el escenario político nacional.

Al respecto el periodista Roberto García, dialogó en CANAL 26 junto Gustavo Mura y analizó lo que significa el anuncio de la ex mandataria para el arco político.

"En principio la noticia me sorprende, había cierta lógica de que las dos máximas figuras de la política argentina estaban pasando un momento particular. A Cristina le falta una parte para ganar, están decidiendo sobre la parte que tienen para conquistar, suponiendo que estos votos que ya tienen no se perderán", expresó.

Sobre el anuncio, agregó: "Lo de Cristina Kirchner es un riesgo que decidió correr, es un riesgo que Macri tendrá en cuenta. Pero veremos que pasa, hasta los próximos días no habrá grandes definiciones sobre lo que podrá pasar. Macri creo que intentará mantener su candidatura".

Sobre Alternativa Federal, manifestó: "El núclo tiene un porcentaje de votos que puede ser decisivo, además hay un juego que es bastante importate. Tenés las PASO y después tenés la primera y segunda vuelta que son estrategias distintas que puede definir",



"Acá hay una pantalla, un cartel, una bandera que tapa todo y es lo que se llama acuerdo, el Gobierno de un modo u otro harán algo para ofrecer cargos y alternativas, la gente lo aceptará con la excusa que eso es lo que necesita la Argentina y se podrá pasar unos para un lado y otros para el otro. Quizá algunos se queden hasta las PASO, esta gente vale un precio que no se sabe", cerró.