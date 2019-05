En la mesa de Mirtha Legrand con la conducción de Marcela Tinayre estaban de invitados Nicolás Cabré y Laurita Fernández. El actor, además de promocionar "Departamento de soltero", la comedia que protagonizan juntos en teatro, Marcela lanzó un filoso comentario para su invitado.

Marcela comenzó muy suave y amable con Laurita y luego siguió con Cabré: "Vos Laurita siempre tenés una sonrisa, el quía acá siempre tenía una cara de cu... de aquellas, había que bancarte a vos hermano, eh... No era fácil".

Al asombrarse de eso, el actor le dijo: "No, me cambiaron los años, creo. Esta relación también me sorprendió con una tranquilidad absoluta. Tengo una hija, es la prioridad y no puedo hacerle vivir momentos feos. Entonces de repente cambió todo".

