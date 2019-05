Un policía retirado asesinó a balazos a su ex esposa en la puerta de un salón de la localidad bonaerense de Marcos Paz donde la víctima participaba de una fiesta de 15. El femicidio tuvo lugar en la noche del sábado en el cruce de avenida Rivadavia y Feijoo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Cristina Noemí Rodríguez, de 51 años de edad, quien trabajaba como empleada municipal en Marcos Paz.

El femicida, Hugo Orlando Ibarra, de 57 años, quedó retenido en el lugar por empleados del salón de fiestas hasta que llegó la policía para llevárselo detenido.

Noticias relacionadas

A raíz del disparo, efectuado a corta distancia, la mujer murió en el acto. Los policías que se llevaron detenido a Ibarra le secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros. El femicida se había retirado de la fuerza provincial con grado de mayor tras cumplir funciones en la división Caballería de Pilar, su último destino.

Este lunes, familiares de la víctima hablaron con la prensa en medio de su profundo dolor por lo sucedido.

Your browser does not support the video element.

"Todo pasó muy rápido, no pudimos hacer nada", dijo Sofía, hija de la mujer asesinada por su ex esposo.

Sobre si la familia estaba advertida de que algo como lo que pasó podía acontecer, dijo la joven: "Mi mamá nos había anticipado que esto podía suceder".

(Hugo Orlando Ibarra, el femicida)

Sobre el hecho de ese día fatal, dijo Sofía: "Ví el auto, reconocí la patente y les dije a todos que se fueran adentro". Y agregó: "Mi papá tenía una restricción perimetral, mi mamá hizo denuncias, pero no había ningún policía".

"Ese día lo llamé a mi papá y le dije qué hacía ahí afuera porque tenía perimetral", comentó Sofía sobre el comentario que le hizo a su padre; quien replicó con violencia verbal y amenazas.

Your browser does not support the video element.

"Me dijo traidora, que me iba a matar y nos iba a matar a todas", aseguró la joven, muy dolida.

"Mi mamá hacía cinco meses que estaba separada de él porque ya no podía vivir así", agregó. Finalmente manifestó ante la prensa: "Tenemos miedo".