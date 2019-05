Estados Unidos y China están enfrascados en una impensada guerra comercial que ya tienen consecuencias muy concretas: Google rompió lazos y cortó sus negocios con Huawei. El gigante informático con sede en California no ofrecerá sus servicios a la empresa china, segundo mayor vendedor de smartphones mundialmente.

La medida abarca softwares y hardwares, y exceptúa a productos con licencia de código abierto, como Android.

Pero es cuando surge -inevitable- la pregunta: ¿qué pasa con las apps que sustentan a ese sistema operativo y que usan millones en todo el mundo?

Al margen del dueño de Android y YouTube, otras empresas de Estados Unidos como Intel, Qualcomm y Western Digital cortaron relaciones con los creadores de la serie de teléfonos Mate. De todos modos Huawei está mejor plantado, ya que desarrolla por su lado los chips para sus teléfonos y tablets.

El anuncio resulta inesperado incluso sabiendo sobre las tensiones comerciales entre Pekín y la administración de Donald Trump. La semana pasada, el mandatario estadounidense prohibió a grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas “peligrosas” para la seguridad del país.

Cabe recordar que Huawei ha estado en el ojo de la tormenta en el último tiempo, acusada de espionaje a través de sus productos.

La primera pregunta que sale de este “divorcio” es si los dispositivos de Huawei se quedarán sin Android, el sistema operativo móvil que desarrolla Google. En primera instancia, eso no ocurrirá. Huawei podrá usar el sistema operativo, con licencia abierta.

“Como uno de los colaboradores globales clave de Android, hemos trabajado de cerca con su plataforma de código abierto para desarrollar un sistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios”, indicó la empresa china en un comunicado.

¿Y qué podrìa suceder en el futuro, cuando Google lance actualizaciones de su sistema operativo? ¿Huawei será parte de ese ritmo o se quedará afuera de los updates?

Según varias declaraciones de parte de representantes de Google, reportes indican que los dueños de equipos Huawei accederán a la tienda de apps (Google Play) y actualizar las herramientas. Pero es posible que en un futuro tengan vedadas las actualizaciones de Android. En este sentido, es probable que también tengan bloqueado el ingreso a entornos de Google muy utilizados, como YouTube, Gmail o Google Maps.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.