Luego de varios meses de misterio e incertidumbre, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que se postulará en las próximas Elecciones 2019, pero sorprendió a todos manifestando que va como precandidata a vicepresidenta del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. La movida pateó el tablero político nacional.

Con este marco y la nueva realidad que vive la política local, el periodista Roberto García, (conductor de La Mirada, el programa que se emite los lunes a las 22 horas por Canal 26), sostuvo que para encontrar respuestas al inesperado anuncio de la ex mandataria.

Consultado por Sebastián Dumont y Greta Rodríguez sobre "si la veías venir" (a la determinación de Cristina Kirchner), dijo el periodista: "Bueno, yo tenía un compromiso personal con Cristina de no revelar lo que pasó". "No me creen, pero es así", agregó.

"Cristina tomó una decisión que apunta más a la segunda vuelta que a la primera", manifestó.

"Ella lo conoce bien a Alberto (Fernández), y lo vio manejar cosas de Estado. Esto no quiere decir que vaya a hacer las cosas bien, pero creo que es algo favorable para él", manifestó García, aunque también dijo que "con esto quedan afuera muchas otras expresiones del peronismo, como la izquierda o la -llamada- derecha peronista, con gente como (Guillermo) Moreno, que debe estar enfurecido".

En este sentido, también dijo que "muchos muchachos, ya grandotes, de la Cámpora, jamás pensaron que tenían que llegar a votar a Alberto Fernández".

Tratando de encontrar los motivos de la postulación como vice, dijo García sobre la ex mandataria: "Gobernar, para ella, con respecto a la relación con otros países y lo que tiene que ver con la deuda y los organismos financieros, va a ser muy complicado, pero no porque no esté capacitada, sino porque ya tiene antecedentes de mala conducta".

Según García, la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner, "es un matrimonio por conveniencia a las elecciones de octubre".

El periodista lo explicó de esta manera: "A ella le va a costar más que a otro (como Alberto Fernández) cambiar la imagen y recuperar ciertas cuestiones que para la Argentina son fundamentales".

Finalmente, también sostuvo García que "Alberto Fernández es más centrado de lo que es el kirchnerismo".