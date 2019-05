Cuatro personas resultaron heridas de bala en un violento tiroteo cuando dos asaltantes se llevaron la recaudación del fin de semana de una estación de servicio, en la localidad bonaerense de Ciudadela, en la zona oeste del conurbano.



Si bien en un principio se informó que los malvivientes se habían alzado con 68.000 pesos, posteriormente trascendió que en realidad el botín ascendió a casi medio millón de pesos, producto del efectivo recaudado durante el fin de semana por la estación de servicio.



Víctimas de los disparos resultaron un empleado jerárquico de una estación de servicio que llevaba el dinero robado, el custodio que lo acompañaba y dos peatones que pasaban por el lugar, mientras que los asaltantes lograron darse a la fuga con el botín, aparentemente ilesos.

El hecho ocurrió en avenida Gaona y 9 de Julio, de Ciudadela, alrededor de las 12:00, cuando un empleado de 48 años de una estación de servicio Axion Energy llevaba el dinero en un bolso hasta una sucursal del Banco Galicia ubicada a pocos metros, sobre la misma cuadra.



Dos delincuentes armados descendieron de un auto e interceptaron al empleado, quien iba acompañado como custodio por un policía bonaerense retirado de 56 años, y le sustrajeron el dinero.

En esas circunstancias se generó un tiroteo entre los asaltantes y el custodio, y tanto el policía retirado como el empleado de la estación de servicio fueron alcanzados por las balas, como así también dos peatones.



Fuentes policiales indicaron que una mujer de 63 años recibió un balazo en la pierna derecha, y un hombre de 43 resultó herido en una mano.



Los cuatro baleados fueron trasladados al Hospital Carrillo de Ciudadela, mientras que la policía montó un operativo cerrojo para tratar de interceptar a los autores del hecho.