En su primer acto como candidato presidencial por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández dijo "no ser un tarado obediente" y pidió "convocar a todos".

“Me dicen que soy el Cámpora de Cristina. Me convirtieron en un tarado obediente. Nunca la convertí a Cristina en nada, Cristina es Cristina y nada puede cambiarla y tampoco yo soy un tipo obediente”, aseveró.

Fernández viajó esta mañana a Río Gallegos para participar del acto y de una jornada de Formación Política junto a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner y al vicegobernador Pablo González.

Desde Santa Cruz, el ex jefe de Gabinete aseguró que "el día que asumimos teníamos un país 80 mil cortes de calles y rutas. Eramos un país en default, donde el 57% de los argentinos habían caído debajo de la línea de pobreza".

Más adelante, Fernández dijo que "Néstor fue el mejor presidente que tuvo la democracia", al tiempo que declaró que "tuvimos que levantar una Argentina de las cenizas. Teníamos algunas ventajas en comparación a las que tenemos ahora. No teníamos inflación y déficit fiscal".

Durante su discurso a, también dijo "quiero que demos vuelta la página" y se mostró confiado en que "vamos a volver para ser mejores".