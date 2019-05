Anibal Pachano, uno de los jurados que integra el BAR en este ciclo del Bailando, habló tras el debut de su hija Sofía en el Super Bailando.



“Quiero agradecer a todos mis compañeros. Estoy muy feliz de estar acá. De poder ver a mi hija en esta pista maravillosa. Que esté Ana. A mis hermanas”, manifestó entre lágrimas el artista.

“Quiero decir que se puede. Que solo hay que pasar esa barrera. Y por eso hice ese video en el que estaba bailando mientras hacía la quimio porque es una manera de contar lo bien que me siento, porque a pesar que me están bombardeando el cuerpo, yo estoy bombardeando desde adentro para que sea todo mejor”, continuó.

Aníbal fue internado en octubre pasado debito a una descompensación que sufrió a causa de la diabetes que padece.

En ese entonces, se expresó sobre la lucha que enfrentaba hace tiempo: "Tengo cáncer de pulmón, y es porque siempre fui fumador".

El coreógrafo señaló muy emocionado: "Quiero agradecerle a Ana, mi exmujer, y a mi hija, (Sofía) que fueron dos pilares impresionantes en todo el proceso. Nunca pensé que me podía morir. En todo el tratamiento me conecté con el arte. No podía dejar de pensar y hablar como un loro".

Pachano, también había hecho referencia a problemas económicos que padecía, y destacó: “A veces uno tiene que aprender que se equivoca y que las cosas no salen bien. Es un tema de contadores y abogados, yo me enfoco en mi salud, lo demás me importa tres pitos. Quiero darle las gracias a todos por el cariño. Respetaron a mi hija y no hicieron un circo de todo esto".