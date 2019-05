Brenda Asnicar fue invitada a "Incorrectas" el programa de Moria Casán y su llegada trajo mucha polémica. A Brenda le han preguntado sobre su amorío con Carlos Tevez y allí Nora Cárpena la puso incómoda con una pregunta.

Todo comenzó cuando Asnicar dijo que el romance comenzó cuando ella tenía 17 años y que según tenía entendido, él estaba separado. "¿Y qué te va a decir ‘mi mujer es un amor’?", le preguntó.



"Vos tenías 17 años, eras una bebé", le dijo Cárpena. Allí el terreno se puso áspero y continuaron. "Era un señor, ya estaba casado y ¿tenía hijos?", le preguntó la actriz. Asnicar dijo: "Sí, tenía y ya estaba separado".

"Ah, ya tenía y él te dijo que estaba separado. ¿Pero él no vivía con la mujer?", le dijo tajante Cárpena. "No sé, por qué no lo llamás y le preguntás", le respondió la actriz.

