Marcelo Tinelli se refirió a la candidatura presidencial de Alberto Fernández, a través de una chicana al pedirle a Freddy Villarreal que preparara la imitación del precandidato kirchnerista.

"¿Sabe a quién me gustaría que representara el lunes porque ha sido conmoción este fin de semana? A Alberto Fernández", inició el conductor. "No se le conoce la voz", amplió.

Your browser does not support the video element.

"La gente dice: '¿Quién es Alberto Fernández?' El candidato que puso Cristina Kirchner. Es como que yo diga 'Yo no conduzco más, y el que conduce es Frataslafra. Lo digo con el mayor respeto por Alberto Fernández", dijo Tinelli en referencia a Alejo Frataslafra, uno de los históricos integrantes del equipo de Showmatch.

Noticias relacionadas

Después de la chicana, casi una hora y media más tarde, Tinelli suavizó y le mandó un saludo a Alberto. "Todo el mundo me dice 'estás peleado con Alberto'. No, la verdad tengo un gran respeto político por Alberto más allá de los chistes. Es una persona que aprecio hace muchísimos años, tengo una excelente relación. Felicitaciones", cerró.