Wanda Nara es una celebridad en Italia y hace horas, subió a las redes un video que se arrepintió y borró luego.

Mauro Icardi descontó para el Inter, que caía por 4 a 1 ante el Napoli. Tras anotar el tanto, el relator de Sky Sports, Adani, aseguró que era un gol "completamente inútil".

Wanda, representante de Icardi no pudo aguantar y su furia ante el comentario: "¿Inútil? La re c*** de tu h*** inútil". Luego, Wanda explicó su reacción: "Adani dijo que era un gol inútil pero no lo era, era importante para él y para su situación".

