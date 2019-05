La ex presidenta Cristina Kirchner salió esta mañana de su departamento del barrio porteño de Recoleta hacia los Tribunales Federales de Comodoro Py para participar de la primera audiencia del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública.



A las 11:13, la senadora nacional abandonó el edificio ubicado en Juncal y Uruguay escoltada por un grupo de militantes, que custodió la puerta del lugar para que la líder de Unidad Ciudadana pudiera subirse a uno de sus vehículos sin contratiempos y sin dar declaraciones a la prensa.



Luego, se dirigió hacia los Tribunales Federales de Comodoro Py para participar de la primera audiencia del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública.

El juicio oral y público a la ex presidenta, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos, comenzará al mediodía en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.





El proceso legal se iniciará con la lectura de las acusaciones en la Sala AMIA, la más amplia del edificio judicial de Comodoro Py 2002, y según fuentes judiciales ese trámite puede demandar más de tres jornadas, en las que todos los acusados tendrán la obligación de estar presentes.