(Cristina Kirchner ante la Justicia por Causa Vialidad, REUTERS)

Este martes 21 de mayo de 2019, comenzó el primer juicio oral a Cristina Kirchner por asociación ilícita en el marco de la Causa Vialidad.

El juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner se realiza por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos. El mismo se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Noticias relacionadas

Desde temprano, varios seguidores kirchneristas estuvieron apostados en la puerta de Comodoro Py donde manifestaron sus palabras de aliento a la ex presidenta en su llegada a la sala. Ella, respondió afectuosamente antes de su ingreso al tribunal, donde estuvo sentada cerca de su ex ministro de Planificación, Julio De Vido y del empresario Lázaro Báez, hombres allegados a la ex mandataria y también imputados en la causa.

(Cristina ante la Justicia por Causa Vialidad y en la presentación de Sinceramente, REUTERS)

PASO A PASO ANTE LA JUSTICIA

La ex presidenta Cristina Kirchner arribó este martes por la mañana a los Tribunales Federales de Comodoro Py para participar de la primera jornada del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública. La senadora nacional llegó a las 11:38 al edificio judicial, tras un viaje de 25 minutos desde su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Al llegar a Comodoro Py, la líder de Unidad Ciudadana saludó rápidamente con un gesto a militantes que la aguardaban del otro lado del vallado e ingresó en el edificio, para dirigirse hacia la Sala AMIA, donde se llevará a cabo la primera audiencia.

El juicio comenzó apenas pasadas las 12:00.

La senadora nacional estaba ubicada en la última fila de la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py, al lado del sector designado para el público, en donde había dirigentes sindicales, legisladores y referentes de organismos de derechos humanos.

A la derecha de la referente opositora se encontraba su abogado, Carlos Beraldi.

El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta.

Además de la líder de Unidad Ciudadana, se encuentran imputados Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.