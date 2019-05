La ex presidenta Cristina Kirchner arribó a los Tribunales Federales de Comodoro Py para participar de la primera jornada del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública.

La senadora nacional llegó a las 11:38 al edificio judicial, tras un viaje de 25 minutos desde su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Al llegar a Comodoro Py, la líder de Unidad Ciudadana saludó rápidamente con un gesto a militantes que la aguardaban del otro lado del vallado e ingresó en el edificio, para dirigirse hacia la Sala AMIA, donde se llevará a cabo la primera audiencia.

Entre los principales referentes del kirchnerismo que arribaron al lugar se encuentran el exministro de Economía, Axel Kiciloff, el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni y el expresidente del AFSCA, Martín Sabbatella.