Los principales medios de nuestro país mostraron en sus tapas las repercusiones del comienzo del primero juicio que debe afrontar la ex presidenta, Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública mientras se encontraba en el poder. El juicio se realiza en Comodoro Py.

Además, la noticia sobre la condena a ginecólogo en Cipoletti. El médico fue declarado culpable por negarse a realizar un aborto no punible.

Otro de los temas fue la derrota de Independiente por Copa Sudamericana, "El Rojo" cayó 3-2 ante Águilas Doradas y está obligado a ganar en Avellaneda para avanzar de fase.

En menor medida, lo que dejó la presentación de lo nuevo de Tarantino: "Once Upon A Time In Hollywood", en Cannes. Película que protagonizan Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Miralas a continuación: