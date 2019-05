Se completó la sentencia y hubo duelo de música disco en una nueva gala de emociones en el Super Bailando 2019.

Marcelo abrió el programa junto a las ocho parejas que el lunes no llegaron a conocer los votos secretos de Florencia Peña.

Una vez develados, aseguraron su continuidad en el Súper Bailando: Charlotte Caniggia y Agustín Reyero (18 + 7 = 25), Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (17 + 8 = 25), Lola Latorre y Facundo Insúa (18 + 7 = 25), Karina “La Princesita” y Damián García (16 + 6 = 22), y Luciana Salazar y Gonzalo Gerber (15 + 7 = 22).

En cambio, no llegaron al puntaje mínimo (22 puntos) y debieron bailar el duelo: Leticia Brédice –quien se “indignó” porque el Oso Arturo no quiso acompañarla en la salsa de tres– y Fernando Bertona (8 + 6 = 14), Felipe Colombo y Stefanía Roitman (14 + 7 = 21), y Silvina Escudero y Jonathan Lazarte (14 + 6 = 20).

En medio de la sentencia, “Killadamente”, una instagramer dominicana amiga de Mimi, se robó la pista por unos minutos y, después de mover las caderas, se candidateó para sumarse al certamen.

La pareja salvada por el jurado, por decisión dividida, fue Silvina Escudero-Jonathan Lazarte. “Vimos un avance en las tres parejas. Modificaron muchas cosas que les habíamos pedido, por eso nos resultó difícil la decisión”, explicó Flor.

Finalmente, Leticia Brédice-Fernando Bertona y Felipe Colombo-Stefanía Roitman se enfrentaron en el voto telefónico, donde el público decidió por el 51.22% de los votos que Leticia continúe en el Súper Bailando. De este modo, Felipe y Stefi fueron los primeros eliminados del certamen.