Dos personas en situación de calle que dormían debajo de un puente en el barrio porteño de Mataderos sufrieron heridas de consideración al ser incendiados por un grupo de personas, quienes les arrojaron un líquido inflamable y filmaron la escena.

El terrible hecho se produjo debajo del puente de General Paz y la avenida Juan Bautista Alberdi y, según las imágenes que rápidamente se difundieron, al menos dos personas fueron las que atacaron a los indigentes.

Mientras los dos hombres en situación de calle dormían en colchones sobre la vereda, un conductor detuvo su vehículo marca Volkswagen y comenzó a filmar a los indigentes.

Luego, el acompañante bajó del auto, roció un líquido inflamable con un bidón sobre el colchón de una de las personas y lo prendió fuego, arrojando luego el envase plástico hacia el otro desahuciado.

Al verse envueltos en fuego, ambos indigentes se despertaron sobresaltados y comenzaron a sacudirse, para apagar las llamas que les provocaron serias heridas: uno de ellos terminó con gran parte del rostro incendiado.

Ante ello, el conductor del vehículo siguió filmando a las víctimas del ataque y, mientras se alejaban del lugar, les gritó: "Pedazo de rastrero, la con... de tu hermana, gil, pu...".

La Policía de la Ciudad se encontraba investigando las imágenes difundidas para intentar obtener indicios acerca del momento en que se produjo el cruel ataque y así trabajar con las cámaras de vigilancia de la zona de Mataderos para identificar al vehículo y a los agresores.