Celine Dion regaló algunos de los diez mil pares de zapatos que guarda, durante el programa Carpool Karaoke. La cantante canadiense regaló algunos de los diez mil pares de zapatos que guarda, durante un paseo por Las Vegas.



Celine Dion fue la invitada de lujo de esta semana al famoso "Carpool Karaoke" para el programa de entrevistas de la cadena CBS The Late Late Show, de James Corden.

En el auto, cantaron varios hits como "My heart will go on" y en el embarcadero del Caesars Palace, recreando la icónica escena de Titanic en la proa de un pequeño bote.

Durante la entrevista, también hubo espacio para las confesiones. Dion reconoció su adicción a los zapatos de diseño, de los que tiene nada más y nada menos que diez mil pares. Su sorpresa surgió cuando se percató de que Corden había hablado con su equipo para que ese mismo día donaran algunos pares a varios transeúntes que pasaban por allí.

I mean... I just don’t know what I’ve done to deserve such memories. #CelineCarpool pic.twitter.com/aWsY44Bwi8 — James Corden (@JKCorden) 21 de mayo de 2019



Finalmente, surgió la idea de cantar el tema de la película Titanic como Jack y Rose en una pequeña embarcación y a la vista de una multitud a la que tomó por sorpresa.