El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que no era el objetivo de Francia bloquear a Huawei, ni iniciar ninguna otra clase de guerra tecnológica, luego de que el Gobierno de Estados Unidos pusiera en la lista negra al gigante chino de las telecomunicaciones.

“Nuestra postura no es bloquear a Huawei, ni a ninguna otra empresa, sino preservar nuestra seguridad nacional y la soberanía europea. Pero creo que lanzar ahora una guerra tecnológica o una guerra comercial... no es lo adecuado”, dijo Macron, en el evento ‘VivaTech’ de París.

La lista negra ha añadido otro elemento explosivo a la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

La disputa entre los gigantes tecnológicos despertó respuestas del resto de los líderes mundiales, quienes no pretenden una nueva "guerra comercial".