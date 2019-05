Julio Bárbaro habló con Ari Paluch en Radio Latina (FM 101.1) y realizó un completo análisis político de cara a las próximas elecciones.

“Veo una sociedad en decadencia, una sociedad que tiene la esperanza en agonia. Cuando te encontrás con cualquiera en la calle, te dice '¿dónde vamos a parar?'. Yo tengo 77 años y pocas veces vi una crisis así”, dijo.

“Hay una responsabilidad del Gobierno y de la oposición. Y la oposición está dividida en dos partes: el kirchnerismo y el peronismo y eso es inalterable. La postura del gobernador de Córdoba, Schiaretti, es tajante, muy distante de lo que se vio en Alberto Fernández, quien visitó a Santa Cruz, donde se ve el nepotismo y la organización caótica. Eso marca la foto del kirchnerismo, que es eso, mucho discurso y muy mala administración”, amplió.

“El peronismo debe superar la crisis del kirchnerismo porque sino somos la decadencia. Cuando teníamos a Saadi como presidente del partido, sino lo sacábamos, era el fin del partido. Alberto Fernández es cosmética, es ellos”, explicó.

"El fracaso de Macri es desastroso, erró todo: tuvo inflación, y endeudó. A los únicos que benefició fue a los empresarios para que pudieran tener tarifa sin límite para que exploten a la gente. Los Estados están para que los grandes empresarios no exploten a la gente. Macri lo dio vuelta y utilizó al Estado para favorecerlos y destruir a los ciudadanos. Y que tampoco nos den cursos de ética porque cuando se empieza a investigar queda todo en su familia”, detalló.

“Me duele mucho que Lavagna no quiera ir a una interna. Tengo la esperanza que vayamos a una gran PASO y tenemos más posibilidades que Mauricio Macri y la formula Fernández-Fernández", dijo.

"Alberto Fernández es peor que Cristina Kirchner no lo quiere nadie. No lo quiero nada. Y me gustaría que Macri se corra y la deje a María Eugenia Vidal, que tiene la capacidad del diálogo", cerró.