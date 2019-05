Este miércoles, los referentes de Alternativa Federal, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, mantuvieron un encuentro en las oficinas del líder del Frente Renovador, con el objetivo de ir delineando los roles del espacio político de cara a las elecciones 2019.

De la reunión no tomó parte Roberto Lavagna, quien sorprendió por su ausencia, y del que se cree podría ir a las PASO con otro sector político.

Con este marco, Canal 26 habló en entrevista exclusiva, con el dirigente peronista Julio Bárbaro.

A Bárbaro se le consultó sobre el encuentro previo entre Schiaretti con Mauricio Macri, una situación sobre la que muchos han hecho diferentes lecturas.

"La mayoría de las conjeturas que se hicieron fueron absurdas. Schiaretti fue a saludar a Macri ¿por qué?, porque Macri es el presidente y él es gobernador. Pensar que eso es un acercamiento, no es información, es demencia", dijo.

De esta manera dejó en claro que el gobernador cordobés seguirá siendo uno de los presidenciables de Alternativa Federal.

Sobre las movidas que puedan llegar a darse tras esta reunión de Alternativa Federal y luego de que se conociera la fórmula Fernández-Fernández, manifestó Bárbaro: "Pensar que Massa -porque el candidato es Alberto Fernández- se vaya de gobernador, también es absurdo".

"Con Alberto (Fernández) como candidato, se le agranda la posibilidad a Massa", aseguró.

Al respecto, agregó: "Cristina elige a Alberto Fernández para retirarse del poder".

Al mismo tiempo habló sobre las chances de cada uno de los pre candidatos de Alternativa Federal: "Si Roberto Lavagna se baja, va a ser una interna importante entre Massa, Urtubey y Pichetto. Yo creo que con estos tres candidatos alcanza. Para mi gusto, Massa tiene fuerza y Pichetto también la tiene".

"Si Lavagna se baja, creo que nos hizo demorar un tiempo enorme sin sentido", agregó.

"En lo único que pienso es que siente inseguridad", expresó sorprendido, y continuó: "No puedo entender por qué Lavagna no va a una interna".

De todos modos, agregó: "Alternativa Federal con Massa, Pichetto y Urtubey tiene muchas chances".

Consultado sobre el próximo escenario en la política de la Argentina, y las realidad que enfrenta la actual Administración macrista, dijo Bárbaro con su clásica postura ante el presidente: "En tres años y medio de este Gobierno, no descubrieron dónde está la cancha, así que favorecer a este Gobierno me parece imposible". "Este Gobierno pierde solo. Si Macri no se corre, el papelón va a ser importante", aseguró el dirigente peronista en Canal 26.

Al mismo tiempo, sostuvo que: "Si tras nueve derrotas seguidas (en elecciones provinciales) creen que de eso va a salir un triunfo, están para el psiquiatra, no están para la política. No pegan una". Sin embargo, también manifestó que "si Macri tiene grandeza, debe dejar a María Eugenia Vidal".

En este sentido, finalizó el dirigente peronista: "Salir de la grieta sería María Eugenia, Massa, Urtubey y Pichetto".