Rogelio Frigerio afirmó este miércoles que Mauricio Macri “está dispuesto” a ampliar la alianza Cambiemos.



El ministro del Interior se refirió al escenario político de cara a las próximas elecciones en momentos en que desde la UCR reclaman ampliar el frente: "Él está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que este es un proceso largo que necesita de más tiempo. Respecto a la táctica electoral no hay nada cerrado y todavía no se va a definir. Hay que debatirlo con los miembros de Cambiemos", declaró Frigerio.

De esta manera, el funcionario dejó abierta la posibilidad de incorporar a un dirigente que no sea del PRO como candidato a vicepresidente, e incluso que Macri compita en las PASO.

"Él no ha dicho que no, aunque suena raro. Es inusual que un presidente que vaya por la reelección compita en internas y creo que tenemos una vicepresidenta (Gabriela Michetti) que ha hecho bien su trabajo, pero no estamos cerrados a ninguna opción. Si necesitamos una mayor apertura, (Macri) está dispuesto a analizarlo. Yo no tengo certezas respecto de qué es lo que más conviene. Va a ser la Mesa Nacional de Cambiemos la que termine de definir la mejor estrategia", amplió en diálogo con radio Mitre.

"Somos un Gobierno débil desde el punto de vista parlamentario y territorial", explicó al tiempo que dijo que el objetivo de fondo "es ampliar la base de sustentación política" del partido.

Más adelante, hizo referencia a la reunión de este martes entre el presidente con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y dijo que "ayuda mucho para mostrarse como un país serio".

"La Argentina necesita despejar ciertas dudas respecto a cuestiones que en otros países no están a debate, como si vamos a cumplir o no con los contratos o si vamos a buscar el equilibrio de las cuentas públicas. En definitiva, ser más previsibles. El encuentro con Schiaretti fue en ese sentido y eso repercute en los mercados", añadió.

Sobre la fórmula Fernández - Fernández, Frigerio dijo que "es novedoso que el candidato a vice anuncie al candidato a presidente".

"Viniendo de una persona tan autorreferencial y personalista no debería sorprendernos demasiado. Me parece que no cambia tanto, porque ella sigue siendo candidata y tiene una presencia de tal magnitud en la escena política que no debería modificar tanto si es vice o presidenta", deslizó.