No es la primera, ni la última vez que Wanda Nara se convierte en centro de todas las miradas en las redes sociales.

En ésto, es una verdadera experta que -con sus permanentes posteos- capta la atención de millones de seguidores, tantísimos "likes" y el monumental rebote en los medios.

Esta vez no es la excepción. La esposa y manager del jugador Mauro Icardi ahora sorprende a propios y a extraños con su radical cambio de look. Quiso verse morocha y, como siempre, no lo dudó.

Y con la renovación, una nueva certeza: quedó fantástica.

Así se mostró ella en su cuenta personal de Instagram, acompañando una de las imágenes con una frase que va al frente: "avanti morocha".

Ver esta publicación en Instagram Avanti Morocha Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 21 May, 2019 a las 3:13 PDT

Claro que eso no fue todo. Fiel a su estilo, bien provocadora, Wanda agregó; "Los cambios son para los valientes , los cobardes no cambian nada .. Hola morocha. #shooting".

¿Qué te parece el cambio?