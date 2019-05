Prendieron fuego a indigente bajo un puente: vecino cuenta qué pasa en ese lugar

Dos personas en situación de calle que dormían debajo de un puente en el barrio porteño de Mataderos sufrieron heridas de consideración tras ser quemados por un grupo de personas, que les arrojaron un líquido inflamable y grabaron la escena violenta en video.

El terrible hecho tuvo lugar bajo el puente de la avenida General Paz y la avenida Juan Bautista Alberdi y, de acuerdo a lo que puede apreciarse en las imágenes -difundidas de inmediato-, al menos dos personas fueron las que atacaron a los indigentes en cuestión.

Al verse envueltos en fuego, los indigentes despertaron tratando desesperadamente de ponerse a salvo, para apagar las llamas que les provocaron graves heridas. Uno terminó con parte del rostro muy quemado.

Entre tanto, el conductor del vehículo siguió grabando en video a las víctimas y, mientras se alejaban del lugar, les gritaba: "Pedazo de rastrero, la con... de tu hermana, gil, pu...".

Canal 26 fue hasta el lugar y, además de inspeccionar el sitio en donde se produjo el feroz ataque, pudo hablar en entrevista exclusiva con un vecino de la zona que relató qué sucede allí cada día.

El vecino quiso preservar su rostro y su identidad, pero de todos modos dijo: "La gente (por los indigentes) se mete en este lugar por tres o cuatro meses. Andan delinquiendo en la zona y le roban a la gente que espera el colectivo a primera hora de la mañana".

En el mismo sentido, sostuvo que también "le roban a la gente que va a hacer las compras y a los autos estacionados les rompen los vidrios para sacar estéreos".

Con este marco, el vecino que habló con Canal 26, remarcó que de todas maneras, el hecho "no se justifica, bajo ningún punto de vista, lo que hicieron".

"Hay mucha gente en situación de calle, es muy penoso; pero en este caso (y no digo que sean todos) hay gente que se esconde acá abajo para robar", concluyó.