Mediante la Auditoría General de Asuntos Internos, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desafectó ayer a doce policías involucrados en el episodio que culminó con el trágico accidente en el que murieron cuatro jóvenes en la localidad de San Miguel del Monte. Sin embargo, las actuaciones continúan y hay más derivaciones.

Este jueves, el funcionario bonaerense, estuvo en el Partido de La Matanza, brindando detalles.

Ritondo afirmó: "A partir de los que venimos hablando con el fiscal general Conte Grand, a partir de los testimonios de los vecinos, de lo hablado con la intendenta, tenemos que pensar que hubo tiros, que el procedimiento que hizo la Policía estuvo muy mal hecho".

"Pido a la Justicia que detenga a la persona que han estado en este hecho. Que se hagan responsable por el mal proceder, la muerte de estos cuatro chicos. Estas personas ya dejaron de ser parte de esta fuerza. El subcomisario a cargo y a los efectivos que iban en el móvil", manifestó este mediodía el ministro bonaerense.

Consultado también sobre la situación de los efectivos policiales, dijo Ritondo: "Vamos a separar a 12 agentes. Vamos a retirar un comisario general, al jefe departamental de San Vicente, al segundo jefe, al jefe de la Policía comunal, 5 policías mas y los tres del día de ayer. Algunos serán pasados a retiro, tienen distintas responsabilidades".

Finalmente, agregó Ritondo: "Este pedido de pronta detención tiene que ver con que los servidores públicos están para cuidar la vida. Esta es la responsabilidad primaria que tienen. Con la intendenta, empezamos a diseñar un nuevo recambio de la Policía. La gobernadora Vidal ha hablado con la intendenta y con nosotros y quedó en claro que esto no puede permanecer impune. Comprendemos profundamente el dolor que tiene cada uno de los padres. No vamos a dejar que esto quede impune y que sigan libres".