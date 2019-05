Luciano Cáceres llegó recientemente desde México a la Argentina, luego de asistir a los Premios Platino, y no dejó pasar la oportunidad aprovechó para descansar antes de sumarse a "Argentina, tierra de amor y venganza", la novela éxito del El Trece.

El actor lo posteó de inmediato en Instagram Stories. Anunció que será parte del elenco de "Argentina, Tierra de amor y venganza".

Cáceres mostró el guión del capítulo 81 de la tira protagonizada por Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Albert Baró y la China Suárez. En la actualidad, la telenovela de Pol-ka va por el capítulo 48.

Por el momento Cáceres tendrá una participación especial en "Argentina, tierra de amor y venganza". Luego se verá si formará parte de la historia de manera definitiva o únicamente será por unos capítulos.

Por su parte, Gonzalo Heredia adelantó un giro en la trama y contó que pronto pasarán dos años en la historia de los personajes.

"Hay mucho cuidado en eso, de no extender las historias, de no hacerlo demasiado largo, la gente ya no se come más los 500 capítulos", dijo el actor.

